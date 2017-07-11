На Закарпатті під час тарану двох "Опелів"загинув один із водіїв. ФОТО
На Закарпатті під час тарану двох "Опелів"загинув один із водіїв. ФОТО
Напередодні, пізно ввечері, поблизу с. Ганьковиця, що на Свалявщині трапилася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинув водій авто Opel Combo. Ще одна учасниця аварії опинилася у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.
На місці події правоохоронці встановили, що водій на авто Opel Combo не впорався з керуванням і допустив зіткнення з авто Opel Safira.
Від отриманих травм водій Opel Combo помер на місці автопригоди, а пасажирка Opel Safira отримала тілесні ушкодження, і на часі перебуває у реанімаційному відділенні Свалявської ЦРЛ.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).
Слідство у справі триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області