На Закарпатті під час тарану двох "Опелів"загинув один із водіїв. ФОТО

На Закарпатті під час тарану двох "Опелів"загинув один із водіїв. ФОТО

12:00 11.07.2017
  • На Закарпатті під час тарану двох "Опелів"загинув один із водіїв. ФОТО
  • На Закарпатті під час тарану двох "Опелів"загинув один із водіїв. ФОТО
  • На Закарпатті під час тарану двох "Опелів"загинув один із водіїв. ФОТО
  • На Закарпатті під час тарану двох "Опелів"загинув один із водіїв. ФОТО

Напередодні, пізно ввечері, поблизу с. Ганьковиця, що на Свалявщині трапилася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинув водій авто Opel Combo. Ще одна учасниця аварії опинилася у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

На місці події правоохоронці встановили, що водій на авто Opel Combo не впорався з керуванням і допустив зіткнення з авто Opel Safira.

Від отриманих травм водій Opel Combo помер на місці автопригоди, а пасажирка Opel Safira  отримала тілесні ушкодження, і на часі перебуває у реанімаційному відділенні Свалявської ЦРЛ.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Слідство у справі  триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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