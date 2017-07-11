На Житомирщині у жахливій ДТП загинули матір та донька. ФОТО

На автодорозі Черняхів - Малин – Термахівка водій автомобіля ВАЗ-2109 на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, від чого транспортний засіб потрапив у кювет, а потім зіткнувся з деревом.

Від отриманих травм на місці пригоди загинули двоє пасажирів авто.

Розпочато розслідування.

ДТП сталася неподалік с. Соснівки. За кермом автомобіля, що рухався у напрямку м. Малина, перебував 26-річний житель райцентру. У салоні знаходились його 22-річна дружина та 47-річна теща.

Обоє від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди. Керманича авто госпіталізували до травматологічного відділення лікарні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Призначено низку автотехнічних експертиз для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Санкція статті передбачає за діяння, які спричинили загибель кількох осіб, покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області