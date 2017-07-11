На Вінниччині затримані грабіжники жінок, які пересувались на "БМВ". ФОТО

До Гайсинського відділу поліції з заявою про пограбування звернулась 52-річна місцева жителька. За словами жінки, близько 13:00 біля лікарні до неї підбіг незнайомець та зірвав з шиї золотий ланцюжок з кулоном. Після чого зловмисник сів у автомобіль «БМВ» на іноземних номерах та з місця злочину втік.

Як розповів начальник гайсинської поліції Сергій Павленко, вживши оперативно-розшукові заходи, поліцейські встановили, що даний автомобіль рухається в напрямку Черкаської області. Передавши орієнтування колегам, оперативники кинулися його наздоганяти. На кордоні з Черкащиною машина була заблокована. У салоні, крім водія, знаходилися ще двоє пасажирів. Під час поверхневого огляду у кросівку одного з затриманих поліцейські вилучили ланцюжок та кулон потерпілої, а у салоні машини – золоті прикраси, які вони зірвали кілька днів тому з жительки м. Умань. Також у правопорушників вилучили квитанції з одеських ломбардів.

Двоє з затриманих - 29 та 30-річні громадяни республіки Азербайджан. У одного з них відсутні документи. Наразі поліція встановлює, яким чином він перетнув кордон з Україною, і на яких підставах тут перебуває. Третій правопорушник – 23-річний одесит. Усі підозрювані затримані в процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України (грабіж).

Поліція перевіряє їх причетність до вчинення аналогічних злочинів на території країни.

За вчинення таких правопорушень передбачено покарання до 6 років ув’язнення.

Зараз вирішується питання про оголошення підозри затриманим.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області