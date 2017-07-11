У Києві пиятика у салоні автомобіля закінчилась різаниною. ФОТО
У Києві пиятика у салоні автомобіля закінчилась різаниною. ФОТО
Потерпілий перебуває у лікарні, його прооперували. Обставини інциденту з’ясовуються.
До Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 20-річного чоловіка із проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини. Вказані травми потерпілий отримав біля будинку на провулку Волго-Донському. На виклик виїхала слідчо-оперативна група.
Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев, правоохоронці опитали свідків, які бачили штовханину між трьома чоловіками, яка переросла у бійку. У результаті один із опонентів отримав ножове поранення у живіт.
«Ми встановили, що напередодні потерпілий вживав алкогольні напої із двома чоловіками у салоні їхньої автівки. Згодом між ними відбувся конфлікт, який закінчився бійкою. У результаті один із них отримав ножове поранення у живіт, але за яких обставин зараз з’ясовуємо», - зазначив Сергій Чернишев.
На місці поліцейські встановили двох чоловіків, на яких вказали свідки. Це мешканці Києва, 1985 та 1969 років народження, які знаходилися у салоні авто, але пояснити з приводу події нічого не змогли, оскільки перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння.
«Під час огляду машини ми виявили два ножі, які направили на експертизу. Дана подія належним чином зареєстрована та вирішається питання щодо відкриття кримінального провадження, - додав Сергій Чернишев.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві