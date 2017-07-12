Семеро людей серйозно поранені під час страшної ДТП на Донеччині. ФОТО

До оперативного чергового Лиманської поліції надійшло повідомлення про ДТП, що сталась у смт. Ярова Лиманського району.

На одній з вулиць населеного пункту автомобіль ВАЗ 2107 під керуванням жителя Лиману 1981 року народження, для здійснення маневру обгону виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем "Шкода", який рухався назустріч.

У цей момент в першому автомобілі знаходилося п'ять чоловік, у другому двоє - всі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, в тому числі й численні переломи.

У даний час правоохоронці перевіряють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області