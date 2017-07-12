Семеро людей серйозно поранені під час страшної ДТП на Донеччині. ФОТО
Семеро людей серйозно поранені під час страшної ДТП на Донеччині. ФОТО
До оперативного чергового Лиманської поліції надійшло повідомлення про ДТП, що сталась у смт. Ярова Лиманського району.
На одній з вулиць населеного пункту автомобіль ВАЗ 2107 під керуванням жителя Лиману 1981 року народження, для здійснення маневру обгону виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем "Шкода", який рухався назустріч.
У цей момент в першому автомобілі знаходилося п'ять чоловік, у другому двоє - всі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, в тому числі й численні переломи.
У даний час правоохоронці перевіряють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області