Злодії, що обікрали магазин на Рівненщині, пересувались на "Мерседесі". ФОТО

Двоє чоловіків проникли у приміщення магазину в селі Мости Здолбунівського району, викрали гроші, алкогольні напої та продукти харчування.

Вже за кілька годин поліцейські затримали зловмисників.

Ватажку "дуету" суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Поліцейські встановили, що зловмисники проникли у торгівельний заклад шляхом віджиму пластикового вікна.

За попередньою інформацією крадії заволоділи грішми та товарами на загальну суму близько шести тисяч гривень.



Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські натрапили на слід зловмисників, які рухалися на автомобілі «Mercedes-Benz», під керуванням 30-річного здолбунівчанина. Коли в селі Уїздці правоохоронці зупинили легковик, водій намагався втекти, втім працівники кримінальної поліції швидко наздогнали утікача. У салоні автомобіля також знаходився 28-річний житель райцентру.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили та вилучили речі, викрадені з магазину.



Відомо, що 30-річний зловмисник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство, крадіжки, та зберігання наркотиків. Крім того на розгляді у суді також перебувають кримінальні провадження за фактом вчинення ним крадіжок та незаконного поводження зі зброєю.

Чоловіку обрали міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Інший крадій раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, зізнався у вчиненні кримінального правопорушення та шкодує, що вчинив злочин, тому поки що перебуває на волі.



Поліцейські перевіряють зловмисників на причетність до інших злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області