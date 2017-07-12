На Київщині через ДТП стався вибух на газовій заправці. Є загиблі. ФОТО

На Київщині через ДТП стався вибух на газовій заправці. Є загиблі. ФОТО

11:00 12.07.2017
  • На Київщині через ДТП стався вибух на газовій заправці. Є загиблі. ФОТО
  • На Київщині через ДТП стався вибух на газовій заправці. Є загиблі. ФОТО
  • На Київщині через ДТП стався вибух на газовій заправці. Є загиблі. ФОТО
  • На Київщині через ДТП стався вибух на газовій заправці. Є загиблі. ФОТО
  • На Київщині через ДТП стався вибух на газовій заправці. Є загиблі. ФОТО

Напередодні, о 18:33 годині, у с. Загальці Бородянського району, на автодорозі “Ковель - Яготин” сталася ДТП. Зіткнулися мікроавтобус та легковик “Daewoo”, що рухалися у напрямку столиці. Легковик відлетів та врізався в газовий заправний модуль, через що стався потужний вибух.

У результаті інциденту загинула жінка 1937-го народження, матір водія, яка перебувала у салоні легковика. Сам керманич встиг вчасно вибігти з транспортного засобу. З тілесними ушкодженнями його доставили до лікарні.

На місце події негайно вийїхали чергові караули 31-ДПРЧ смт. Бородянка, 58-ППП смт. Клавдієво-Тарасове, 59-ППП смт. Пісківка.

По прибуттю встановлено, що в результаті зіткнення автомобілів RENO TRAFIK та Dewoo Lanos, водій автомобіля Lanos втративши керування протаранив газозаправний модуль заправки «UPG», що спровокувало вибух з подальшим горінням автомобіля, та трав’яного настилу по обидва боки траси Київ-Ковель на загальній площі 0,8 га.

Встановлено, що інші споруди автозаправної станції не пошкоджені.

За матеріалами ВК ГУНП та прес-служби ДСНС у Київській області

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