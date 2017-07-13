На Сумщині діти допомогли знайти винуватця серйозної ДТП. ФОТО

Подія сталася у Шостці, в одному зі спальних мікрорайонів міста. Водій автомобіля «Audi» скоїв наїзд на велосипедистку.

Після того, як карета «швидкої» забрала потерпілу до лікарні, водій самовільно залишив місце аварії. Встановити державний реєстраційний номер машини винного правоохоронцям допомогли діти, що стали очевидцями аварії. Саме з їх допомогою поліцейські швидко знайшли і автомобіль, і водія.

Про дорожню-транспортну пригоду, яка сталася ввечері в одному зі спальних районів міста, поліцію повідомила випадкова свідок. Проте при виїзді на місце пригоди співробітників поліції з’ясувалося, що водій автівки, який допустив наїзд на жінку-велосипедистку, самовільно покинув місце пригоди.

Потерпілу 47-річну місцеву жительку карета «швидкої допомоги» забрала до лікарні ще до приїзду правоохоронців.

«Опитані нашими співробітниками свідки аварії вказали колір та марку автомобіля, проте номер ніхто з них не запам’ятав, - розповідає Валерій Строкач, начальник Шосткинського відділу поліції. – Тоді працівники поліції звернули увагу на дітей, що гралися неподалік і теж були очевидцями цієї події. В розмові з ними з‘ясувалось, що гостроока малеча добре запам‘ятала номер, тож саме діти і допомогли встановити всі необхідні дані».

Відтак, вжитими заходами поліцейські швидко знайшли автомобіль та його водія. Чоловіку 31 рік, він мешканець Шостки. За попередніми даними він був тверезий.

У своє виправдання водій каже, що велосипедистка перетинала дорогу ледь не перед самим автомобілем. Він намагався уникнути аварії, проте його зусилля виявились марними. Після зіткнення він допоміг потерпілій піднятися та перейти на тротуар. Також спитав у неї чи має вона претензії до нього, а коли отримав відповідь, що ні, поїхав у гараж.

Наразі автомобіль поставлений на штрафмайданчик Шосткинського відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області