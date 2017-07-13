Поліція Херсонщини шукає матір, яка залишила немовля у траві на узбіччі. ФОТО

Поліція Херсонщини шукає матір, яка залишила немовля у траві на узбіччі. ФОТО

11:02 13.07.2017
  • Поліція Херсонщини шукає матір, яка залишила немовля у траві на узбіччі. ФОТО
  • Поліція Херсонщини шукає матір, яка залишила немовля у траві на узбіччі. ФОТО
  • Поліція Херсонщини шукає матір, яка залишила немовля у траві на узбіччі. ФОТО

До чергової частини Олешківського відділення поліції зателефонувала жителька одного з селищ району.

Жінка розповіла, що вранці на околиці селища у траві біля приватного городу виявила пакет з немовлям. 

До селища виїхала слідчо-оперативна група та інспектор ювенальної превенції районного відділення поліції. Поліцейські опитали жінку. Вона розповіла, що вранці йшла околицею селища до церкви. У траві біля приватного городу жінка побачила пакет, з якого було чути дитячий плач. Жінка покликала на допомогу місцевого жителя, який проходив неподалік. Чоловік розгорнув пакет та побачив новонародженого хлопчика. Дитину швидко відвезли до лікарні. Стан його здоров’я перевіряють лікарі.

Наразі поліцейські встановлюють особу матері, яка покинула своє немовля на узбіччі сільської дороги. Оперативники та дільничні офіцери поліції проводять подвірні обходи, опитують місцевих жителів, встановлюють можливих свідків події та особи матері новонародженої дитини.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч 2. ст. 135 Кримінального Кодексу України «Залишення в небезпеці матір'ю новонародженої дитини». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.