Поліція Херсонщини шукає матір, яка залишила немовля у траві на узбіччі. ФОТО

До чергової частини Олешківського відділення поліції зателефонувала жителька одного з селищ району.

Жінка розповіла, що вранці на околиці селища у траві біля приватного городу виявила пакет з немовлям.



До селища виїхала слідчо-оперативна група та інспектор ювенальної превенції районного відділення поліції. Поліцейські опитали жінку. Вона розповіла, що вранці йшла околицею селища до церкви. У траві біля приватного городу жінка побачила пакет, з якого було чути дитячий плач. Жінка покликала на допомогу місцевого жителя, який проходив неподалік. Чоловік розгорнув пакет та побачив новонародженого хлопчика. Дитину швидко відвезли до лікарні. Стан його здоров’я перевіряють лікарі.

Наразі поліцейські встановлюють особу матері, яка покинула своє немовля на узбіччі сільської дороги. Оперативники та дільничні офіцери поліції проводять подвірні обходи, опитують місцевих жителів, встановлюють можливих свідків події та особи матері новонародженої дитини.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч 2. ст. 135 Кримінального Кодексу України «Залишення в небезпеці матір'ю новонародженої дитини». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області