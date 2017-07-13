У Києві невідомі зі стріляниною відібрали у чоловіка 8 млн. гривень. ФОТО
У Києві невідомі зі стріляниною відібрали у чоловіка 8 млн. гривень. ФОТО
Потерпілий звернувся до управління поліції із заявою про те, що невідомі зі стріляниною відібрали в нього сумку з грошима.
Правоохоронці встановили, що напередодні, на перехресті проспекту Науки та вулиці Набережно-Корчуватської, до 50-річного чоловіка підбігли троє невідомих у масках. Діставши зброю, почали йому погрожувати та зробили кілька пострілів, поранивши його в руку. Після чого бризнули в обличчя потерпілому та викрали сумку з грошима.
За словами потерпілого, зловмисники відібрали близько 8 мільйонів гривень. Вона знаходилась у багажнику автомобіля «Шкода», який належить постраждалому. Після чого нападники втекли з місця.
На виклик негайно направили слідчо-оперативну групу. З місця події вилучили гільзи та газовий балончик і направили на експертизу. Потерпілому одразу надали медичну допомогу.
Розбійників розшукують.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві