На Закарпатті легковик "Мерседес" вилетів у канал, водій загинув. ФОТО

До оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між сс. Червоне та Демичі Ужгородського району.

За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes-Benz 140 не впорався з керуванням та з’їхав у меліоративний канал. Внаслідок ДТП 55-річний керманич транспортного засобу загинув на місці.

На місце події залучалися рятувальники Державного пожежно-рятувального поста с. В.Добронь та фахівці групи водолазно-рятувальних робіт АРЗ СП.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Закарпатській області