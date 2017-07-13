На Закарпатті перекинулась багатотонна вантажівка та загинула людина. ФОТО

На Закарпатті перекинулась багатотонна вантажівка та загинула людина. ФОТО

20:30 13.07.2017
  • На Закарпатті перекинулась багатотонна вантажівка та загинула людина. ФОТО
  • На Закарпатті перекинулась багатотонна вантажівка та загинула людина. ФОТО
  • На Закарпатті перекинулась багатотонна вантажівка та загинула людина. ФОТО

Поліція проводить розслідування за фактом смертельної ДТП в с. Дунковиця Іршавського району, на місці пригоди працює слідчо-оперативна група.

На автодорозі біля с.Дунковиця Іршавського району сталася ДТП з трагічними наслідками. Завантажений та опломбований вантажний автомобіль марки «Renault», який належить приватному підприємцю, повертався з Мукачева на Іршавщину. За кермом перебував 24-річний житель с.Горбок Іршавського району. У салоні сидів пасажир – одноліток і односельчанин водія.

На в’їзді в село Дунковиця водій не впорався з керуванням, і великовагова машина перекинулася в кювет. Внаслідок ДТП від отриманих травм загинув пасажир каміона.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група, поліція розслідує причину й обставини трагічної автопригоди.  

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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