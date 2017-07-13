На Запоріжжі поліція розшукала водія, який збив жінку та поїхав далі. ФОТО

Працівники поліції встановили особу водія, який збив жінку у Кам’янсько-Дніпровському районі та зник з місця пригоди. Потерпіла з тілесними ушкодженнями госпіталізована до обласної лікарні. За фактом ДТП триває розслідування.

Днями, близько 21:00, в місті Кам’янко-Дніпровська сталася дорожньо-транспортна пригода. По вулиці Зеленій водій невстановленого автомобіля збив жінку-пішохода 1956 року народження та зник з місця пригоди. Потерпіла з переломами руки була госпіталізована до обласної лікарні.

На місці пригоди працівники поліції виявили дзеркало від автомобіля «Москвич». Під час оперативних заходів працівники превентивної діяльності Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції виявили поблизу одного із будинків міста автомобіль із пошкодженнями, характерними для ДТП. Побачивши правоохоронців, власник автівки зізнався у скоєному. Зловмисником виявився громадянин 1979 року народження.

На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області