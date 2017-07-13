На Запоріжжі поліція розшукала водія, який збив жінку та поїхав далі. ФОТО

На Запоріжжі поліція розшукала водія, який збив жінку та поїхав далі. ФОТО

16:40 13.07.2017
  • На Запоріжжі поліція розшукала водія, який збив жінку та поїхав далі. ФОТО
  • На Запоріжжі поліція розшукала водія, який збив жінку та поїхав далі. ФОТО

Працівники поліції встановили особу водія, який збив жінку у Кам’янсько-Дніпровському районі та зник з місця пригоди. Потерпіла з тілесними ушкодженнями госпіталізована до обласної лікарні. За фактом ДТП триває розслідування.

Днями, близько 21:00, в місті Кам’янко-Дніпровська сталася дорожньо-транспортна пригода. По вулиці Зеленій водій невстановленого автомобіля збив жінку-пішохода 1956 року народження та зник з місця пригоди. Потерпіла з переломами руки була госпіталізована до обласної лікарні.

На місці пригоди працівники поліції виявили дзеркало від автомобіля «Москвич». Під час оперативних заходів працівники превентивної діяльності Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції виявили поблизу одного із будинків міста автомобіль із пошкодженнями, характерними для ДТП. Побачивши правоохоронців, власник автівки зізнався у скоєному. Зловмисником виявився громадянин 1979 року народження.

На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.