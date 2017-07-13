На Запоріжжі поліція розшукала водія, який збив жінку та поїхав далі. ФОТО
На Запоріжжі поліція розшукала водія, який збив жінку та поїхав далі. ФОТО
Працівники поліції встановили особу водія, який збив жінку у Кам’янсько-Дніпровському районі та зник з місця пригоди. Потерпіла з тілесними ушкодженнями госпіталізована до обласної лікарні. За фактом ДТП триває розслідування.
Днями, близько 21:00, в місті Кам’янко-Дніпровська сталася дорожньо-транспортна пригода. По вулиці Зеленій водій невстановленого автомобіля збив жінку-пішохода 1956 року народження та зник з місця пригоди. Потерпіла з переломами руки була госпіталізована до обласної лікарні.
На місці пригоди працівники поліції виявили дзеркало від автомобіля «Москвич». Під час оперативних заходів працівники превентивної діяльності Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції виявили поблизу одного із будинків міста автомобіль із пошкодженнями, характерними для ДТП. Побачивши правоохоронців, власник автівки зізнався у скоєному. Зловмисником виявився громадянин 1979 року народження.
На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Триває досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області