На Кіровоградщині 16 - річна Даша не повернулась додому. ФОТО
На Кіровоградщині 16 - річна Даша не повернулась додому. ФОТО
На Кіровоградщині 16 - річна Дар'я Мельниченко не повернулась додому.
9 липня 2017 року дівчина пішла з дому у с. Аджамка, Кіровоградського району. Де вона зараз - невідомо.
Прикмети дитини:
виглядає на 15-16 років, худорлява, на зріст 165 см., овальне обличчя, довге чорне волосся, карі очі.
Одяг:
біла футболка, чорні штани, зелені кросівки.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ