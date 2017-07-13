View the full image На Кіровоградщині 16 - річна Даша не повернулась додому. ФОТО

9 липня 2017 року дівчина пішла з дому у с. Аджамка, Кіровоградського району. Де вона зараз - невідомо. На Кіровоградщині 16 - річна Дар'я Мельниченко не повернулась додому.

Прикмети дитини: виглядає на 15-16 років, худорлява, на зріст 165 см., овальне обличчя, довге чорне волосся, карі очі. Одяг: біла футболка, чорні штани, зелені кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ