View the full image 13 - річна Віка безвісти зникла на Кіровоградщині. ФОТО

11 липня 2017 року дівчина вийшла з дому у с. Рівне, Новоукраїнського району та де вона зараз - невідомо. Будь ласка, зверніть увагу дівчина може представлятись не своїм ім'ям та подорожувати Україною. 13 - річна Вікторія Лагода безвісти зникла на Кіровоградщині.

Прикмети дитини: виглядає на 14-15 років, на зріст 160 см., середня статура, темне довге волосся, овальне обличчя, карі очі. Одяг: сині джинси, темна кофта, сині мокасини.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ