13 - річна Віка безвісти зникла на Кіровоградщині. ФОТО

13 - річна Віка безвісти зникла на Кіровоградщині. ФОТО

22:00 13.07.2017
13 - річна Вікторія Лагода безвісти зникла на Кіровоградщині.

11 липня 2017 року дівчина вийшла з дому у с. Рівне, Новоукраїнського району та де вона зараз - невідомо. Будь ласка, зверніть увагу дівчина може представлятись не своїм ім'ям та подорожувати Україною.

Прикмети дитини: 
виглядає на 14-15 років, на зріст 160 см., середня статура, темне довге волосся, овальне обличчя, карі очі.
Одяг: 
сині джинси, темна кофта, сині мокасини.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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