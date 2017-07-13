На Рівненщині рятувальники зняли з аварійного горища двох дітей. ФОТО

На Рівненщині рятувальники зняли з аварійного горища двох дітей. ФОТО

14:40 13.07.2017
  • На Рівненщині рятувальники зняли з аварійного горища двох дітей. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники зняли з аварійного горища двох дітей. ФОТО

13 липня об 11:15 за телефоном «101» надійшло повідомлення, що в місті Радивилів на вулиці Маркелова двоє дітей знаходяться на аварійному горищі одноповерхового житлового будинку.

За вказаною адресою було негайно направлено чергове відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Рівненській області в складі 4 рятувальників на пожежній автоцистерні.

Об 11:19 працівники ДСНС вже були на місці виклику. За допомогою пожежної драбини рятувальники обережно зняли двох хлопчиків 2006 та 2010 років народження з небезпечного горища.

Надалі з’ясуванням даної пригоди зайнялися працівники поліції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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