На Черкащині бус врізався у пожежну машину, постраждали 5-ро людей. ФОТО

На Черкащині бус врізався у пожежну машину, постраждали 5-ро людей. ФОТО

15:20 13.07.2017
  • На Черкащині бус врізався у пожежну машину, постраждали 5-ро людей. ФОТО
  • На Черкащині бус врізався у пожежну машину, постраждали 5-ро людей. ФОТО

13 липня о 02:05, на 178 км. автошляху «Київ-Одеса», поблизу села Нестерівка сталося зіткнення мікроавтобусу «Фольксваген ТранспортерТ4», із пожежним автомобілем.

Як стало відомо, пожежний автомобіль із увімкненими проблисковими маячками за викликом прибув на трасу, де горів вантажний автомобіль, коли ззаду отримав потужний удар.

Внаслідок ДТП водія та 4-х пасажирів мікроавтобуса з травмами різних ступенів тяжкості терміново госпіталізували до лікарні, інші пасажири отримали легкі тілесні ушкодження та від госпіталізації відмовились.

Пожежним, які внаслідок ДТП не постраждали, крім боротьби із вогнем, довелось проводити ще й деблокування постраждалих пасажирів, а також до прибуття карети «швидкої» надавати потерпілим першу медичну допомогу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області

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