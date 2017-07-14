У Миколаєві розлючений водій маршрутки напав на журналіста. ФОТО

У Миколаєві на зупинці «Соборна» на проспекті Центральному водій маршрутного таксі напав на журналіста програми «ДжеДАЇ» телеканалу «2 + 2» Юрія Коваленка, який зняв на відео, як водій порушив правила дорожнього руху.

Журналіст розповів, що побачив, як на під'їзді до зупинки водій «маршрутки» на дорозі «підрізав» інше маршрутне таксі, і зняв це на відео. Коли мікроавтобус під'їхав до зупинки, Коваленко підійшов до водія і задав йому питання щодо того, чому він порушує правила дорожнього руху, знімаючи те, що відбувається на камеру.

За словами журналіста, водій у відповідь на це питання вийшов з машини, і ще з одним пасажиром «маршрутки» спробував відібрати у журналіста камеру і посвідчення. Після цього вже вдвох вони спробували заштовхати кореспондента в маршрутку, але втрутилися перехожі.

Журналіст зателефонував «102», на місце події оперативно прибули співробітники патрульної поліції, слідчо-оперативної групи Центрального відділу Нацполіціі ГУНП в Миколаївській області на чолі з заступником начальника Центрального відділу поліції Олександром Паком.

Поліцейські опитали свідків, потерпілого і підозрюваних. Подія внесена до ЄРДР, попередня кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 171 КК України – «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів», що карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. За результатами судово-медичної експертизи та у ході слідства можлива додаткова кваліфікація.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області