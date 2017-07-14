У Харкові злодій вчинив одразу два озброєні напади на кредитні установи. ФОТО

Події сталися 13 липня на вулиці Сумській та проспекті Гагаріна.

Близько 16:30 до Київського відділу поліції надійшла інформація про скоєння розбійного нападу на кредитну установу. Попередньо встановлено, що до приміщення зайшов невідомий з медичною маскою на обличчі. Погрожуючи працівниці предметом, схожим на пістолет, заволодів грошима з каси в сумі майже 14 000 гривень.

О 17:40 до Основ'янського відділу поліції надійшло аналогічне повідомлення. Прикриваючи обличчя рукою та погрожуючи предметом, схожим на пістолет, невідомий виніс з приміщення установи майже 10 тисяч гривень.

Під час опитування постраждалі майже однаково описали правоохоронцям зовнішній вигляд нападника та надали схожі прикмети: зріст 180-185 см, сорочка біла з чорним, світлі брюки та кепка, смаглявий відтінок шкіри.

З місць події вилучені речові докази. Вживаються заходи для затримання зловмисника.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області