На Дніпропетровщині пожежні в останню мить врятували чоловіка та жінку. ФОТО

О 15:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в 5-ти поверховому житловому будинку, якій знаходиться на вулиці Мира міста Синельникове.

На місце події було направлено черговий караул 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить однокімнатна квартира на четвертому поверсі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.

У квартирі у непритомному стані знаходились чоловік та жінка. Рятувальники винесли постраждалих, обоє 1975 року народження, на сходову клітину та стали надавати першу домедичну допомогу. Вогнеборці привіли постраждалих до тями та передали їх співробітникам служби «103», які направили їх до районної лікарні.

О 16:40 пожежа локалізована, а о 17:00 повністю ліквідована.

Вогнем пошкоджено домашні речі та меблі на площі 15 квадратних квадратних.

Для ліквідації пожежі залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 6 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області