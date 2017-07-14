На Запоріжжі автомобіль врізався у дерево та спалахнув, є поранені. ФОТО

На Запоріжжі автомобіль врізався у дерево та спалахнув, є поранені. ФОТО

20:00 14.07.2017
  • На Запоріжжі автомобіль врізався у дерево та спалахнув, є поранені. ФОТО
  • На Запоріжжі автомобіль врізався у дерево та спалахнув, є поранені. ФОТО

О 18:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.

На автодорозі між м. Бердянськ і с. Нововасилівка водій автомобіля ВАЗ-2103 з’їхав у кювет, врізався в дерево та загорівся.

Підрозділ ДСНС ліквідували загоряння.

Водія автомобілем Бердянської підстанції екстренної медичної допомоги  госпіталізовано до міської лікарні. Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки, 4 чоловіка особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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