На Запоріжжі автомобіль врізався у дерево та спалахнув, є поранені. ФОТО
На Запоріжжі автомобіль врізався у дерево та спалахнув, є поранені. ФОТО
О 18:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.
На автодорозі між м. Бердянськ і с. Нововасилівка водій автомобіля ВАЗ-2103 з’їхав у кювет, врізався в дерево та загорівся.
Підрозділ ДСНС ліквідували загоряння.
Водія автомобілем Бердянської підстанції екстренної медичної допомоги госпіталізовано до міської лікарні. Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки, 4 чоловіка особового складу.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області