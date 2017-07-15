На Хмельниччині під час ДТП зіткнулись два автобуси. ФОТО

На Хмельниччині під час ДТП зіткнулись два автобуси. ФОТО

16:00 15.07.2017
  • На Хмельниччині під час ДТП зіткнулись два автобуси. ФОТО
  • На Хмельниччині під час ДТП зіткнулись два автобуси. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі «Ярмолинці — Кам’янець-Подільський» поблизу села Балин Дунаєвецького району. 

43-річний водій автомобіля «Mercedes Sprinter», рухаючись у напрямку Хмельницького, допустив зіткнення із зустрічним мікроавтобусом «Volkswagen», за кермом якого перебував 35-річний житель Вінницької області.

Попередньо, тілесні ушкодження у вигляді забоїв отримали двоє пасажирів автомобіля «Volkswagen», 27-річна жінка та її 3-річний син, жителі Полтавської області. Їм надано медичну допомогу без госпіталізації.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з’ясовують причини, що призвели до зіткнення автомобілів.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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