View the full image Поліція Вінниччини розшукує зниклого безвісти громадянина Іспанії. ФОТО

Поліція Вінниччини розшукує зниклого 35-річного громадянина Іспанії Кітчієва Магомеда Індерпашовича, тимчасово проживаючого у місті Гнівань, який 26 червня пішов з дому і до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд – 35-37 років, худорлявої статури, зріст 172-174 см.

Був одягнений у сіру футболку, спортивні штани, чорні шкіряні туфлі.

Розшукуваний, схильний до бродяжництва, може перебувати в громадських місцях.

Поліція звертається до всіх громадян, які бачили чоловіка та можуть допомогти у його розшуку, повідомити до ГУНП у Вінницькій області або за телефоном: (0432) 59-31-55, 59-33-19 чи на спецлінію «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області