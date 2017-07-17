Замовне вбивство підприємця попередила поліція Луганщини. ФОТО

Співробітниками поліції була отримана оперативна інформація про те, що готується замах на вбивство одного з підприємців м. Сєвєродонецьк.

Оперативники розробили план щодо попередження скоєння тяжкого злочину, виявлення та затримання осіб, які замовили вбивство та безпосередньо виконавців цього замовлення.



Під час проведення оперативної операції правоохоронці біля будинку потенційної жертви затримали двох виконавців – 42-х та 38-ми річних раніше судимих чоловіків. Одночасно з цим інша група оперативників разом зі спецпризначеннями затримала організатора цього жахливого злочину, який керував групою виконавців знаходячись в Донецькій області.

Під час затримання виконавців замовного злочину в автівці, на якій вони приїхали, була виявлена граната «Ф-1», а безпосередньо у самих чоловіків граната«Ф-1» та револьвер системи «Наган» споряджений 5-ма патронами.

Під час слідства було з’ясовано, що один з виконавців звільнився з міст позбавлення волі у 2016 році за «Законом Савченко», де відбував покарання за скоєння майнових злочинів.

Затриманим чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В рамках відкритого кримінального провадження продовжується досудове слідство, під час якого доведеться з’ясувати дуже велику кількість питань. Підозрюваним чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання замовника вбивства.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області