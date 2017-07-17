Троє людей дістали поранення через ДТП у Покровську. ФОТО

Троє людей дістали поранення через ДТП у Покровську. ФОТО

09:22 17.07.2017
  • Троє людей дістали поранення через ДТП у Покровську. ФОТО
  • Троє людей дістали поранення через ДТП у Покровську. ФОТО

Водій автомобілю «Форд» виїхав на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення. Постраждалі доставлені до медичного закладу. З’ясовуються обставини події.

За попередніми даними, близько 12 години у Покровську 41-річний водій автомобілю «Форд» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Мазда», під керуванням 51-річного водія, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок пригоди тілесні ушкодження отримали водій автомобілю «Мазда» та дві пасажирки автомобілю «Форд» - жінки 26 та 44 років.

Відомості за даними фактами внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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