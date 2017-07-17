Літня жінка загинула під час ДТП у Донецькій області. ФОТО
Літня жінка загинула під час ДТП у Донецькій області. ФОТО
92-річна жінка рухалась від крамниці проїжджою частиною.
Водій автомобілю під час руху заднім ходом не помітив та скоїв на неї наїзд.
Обставини події з’ясовуються.
За попередніми даними, у Покровську 30-річний водій автомобілю «ГАЗ-33021», від’їжджаючи від крамниці заднім ходом не помітив літню жінку, яка вийшла з крамниці та рухалась по проїжджої частині, та скоїв на неї наїзд.
Від отриманих травм пішохід загинула на місці пригоди.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області