Літня жінка загинула під час ДТП у Донецькій області. ФОТО

92-річна жінка рухалась від крамниці проїжджою частиною.

Водій автомобілю під час руху заднім ходом не помітив та скоїв на неї наїзд.

Обставини події з’ясовуються.



За попередніми даними, у Покровську 30-річний водій автомобілю «ГАЗ-33021», від’їжджаючи від крамниці заднім ходом не помітив літню жінку, яка вийшла з крамниці та рухалась по проїжджої частині, та скоїв на неї наїзд.

Від отриманих травм пішохід загинула на місці пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області