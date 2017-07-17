Поліція розшукує чоловіка, який підірвав гранату, погрожуючи патрульним. ФОТО
Поліція розшукує чоловіка, який підірвав гранату, погрожуючи патрульним. ФОТО
Днями, близько 21-ї години, по вулиці Європейській у Полтаві, чоловік зачинився у автомобілі ВАЗ-2109, та погрожував патрульним поліцейським предметом, схожим на гранату.
З метою запобігання поранень перехожих на пожвавленій вулиці, поліцейськими була надана можливість водію виїхати за межі Полтави.
Встановлено, що за кермом перебуває 51-річний Віктор Шейко, мешканець обласного центру.
О 22:30, поблизу села Писарівка Новосанжарського району, чоловік залишив автомобіль, висмикнув кільце, кинув гранату та втік у лісосмугу. На щастя, унаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Правоохоронцями Полтавщини нині встановлюється його місцезнаходження, орієнтований весь особовий склад поліції області.
За попередньою інформацією, розшукуваний може мати при собі боєприпаси.
Був одягнений: темні брюки, куртку камуфляжну (зелено-коричневу), на голові - чорна потерта кепка.
Носить окуляри як на фото – стекла прямокутної форми у тонкій оправі.
Волосся середньої довжини, зачіска не охайна, обличчя не голене більше 3-х діб.
Шановні громадяни!
Якщо вам відоме місцезнаходження Віктора Шейка, просимо самостійно не вживати заходів по його затриманню, а негайно повідомляти на телефон «102», до найближчого територіального органу поліції, або будь-яким іншим зручним способом.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області