На Миколаївщиниі розбився легковик, поранені двоє дорослих та двоє дітей. ФОТО

На Миколаївщиниі розбився легковик, поранені двоє дорослих та двоє дітей. ФОТО

11:40 17.07.2017
  • На Миколаївщиниі розбився легковик, поранені двоє дорослих та двоє дітей. ФОТО
  • На Миколаївщиниі розбився легковик, поранені двоє дорослих та двоє дітей. ФОТО

Близько 10:30 на 112 км автодороги Р-06 «Ульянівка - Миколаїв» поблизу м. Южноукраїнськ, водій автомобіля «Nissan Micra», рухаючись зі сторони м. Первомайськ в напрямку м. Миколаїв, на заокругленій ділянці дороги, за попередніми даними, не впорався із керуванням, допустив виїзд за межі проїзної частини.

Автомобіль, з’їхавши у кювет, зіткнувся з опорою тепломережі із послідуючим перекиданням транспортного засобу.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 52-річний водій автомобіля, його 31-річна пасажирка, а також двоє маленьких пасажирів 7-місячна дівчинка та 9-річний хлопчик з травмами різного ступню тяжкості були доставлені до Южноукраїнської міської лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області 

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