View the full image На Закарпатті молода жінка загинула під час ДТП на гірській дорозі. ФОТО

View the full image На Закарпатті молода жінка загинула під час ДТП на гірській дорозі. ФОТО



Ввечері у поліцію Рахівського району надійшло повідомлення від мешканця с.Розтоки.

Заявник повідомив про те, що він скоїв ДТП, внаслідок якого загинула пасажирка авто.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Встановлено, що трагічна пригода сталася в урочищі Аршиця. В автомобілі "Міцубісі Паджеро" поверталися з косовиці 51-річний житель Розтоки і його 30-річна пасажирка. За попередньою інформацією, на слизькій гірській дорозі в джипі раптово лопнуло колесо, машину понесло, а далі вона перекинулася на дах.

Від отриманих травм жінка-пасажир загинула на місці.

Поліція розпочала за даним фактом розслідування, у діях водія вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Справу розслідує слідче управління ГУНП області.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області