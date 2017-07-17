На Донеччині чоловік трагічно загинув у палаючому будинку. ФОТО

О 15:00 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Калініна у с. Карпівка Лиманського району Донецької області. За вказаною адресою виїхали рятувальники 21-го Державного пожежно-рятувального загону.

По прибуттю вогнеборці з’ясували, що пожежа відбувається в приватному одноповерховому будинку. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в одній з кімнат рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1939 року народження.

Пожежа була локалізована на площі 28 кв. м о 16:15 та остаточно ліквідована о 16:46. На гасіння пожежі залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

Причина займання встановлюється фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області