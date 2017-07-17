На Тернопільщині іномарка звалила білборд, троє людей поранені. ФОТО

На Тернопільщині іномарка звалила білборд, троє людей поранені. ФОТО

14:00 17.07.2017
  • На Тернопільщині іномарка звалила білборд, троє людей поранені. ФОТО
  • На Тернопільщині іномарка звалила білборд, троє людей поранені. ФОТО
  • На Тернопільщині іномарка звалила білборд, троє людей поранені. ФОТО

Водій автомобіля Mercedes-Benz-190 не впорався з керуванням і транспорт з’їхав з проїжджої частини на узбіччя. Спинив іномарку рекламний щит. Саме в білборд врізався автомобіль і від удару металева конструкція впала на авто.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько сталась на трасі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка, неподалік села Смиківці. На місце аварії виїжджали слідчі.

За словами поліцейських, на момент нещастя в салоні перебувало четверо осіб. Трьох пасажирів швидка з травмами забрала до лікарні. Водій не постраждав.

За попередньою інформацією, кермувальник іномарки був тверезий. Проте у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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