На Тернопільщині іномарка звалила білборд, троє людей поранені. ФОТО

Водій автомобіля Mercedes-Benz-190 не впорався з керуванням і транспорт з’їхав з проїжджої частини на узбіччя. Спинив іномарку рекламний щит. Саме в білборд врізався автомобіль і від удару металева конструкція впала на авто.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько сталась на трасі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка, неподалік села Смиківці. На місце аварії виїжджали слідчі.

За словами поліцейських, на момент нещастя в салоні перебувало четверо осіб. Трьох пасажирів швидка з травмами забрала до лікарні. Водій не постраждав.

За попередньою інформацією, кермувальник іномарки був тверезий. Проте у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області