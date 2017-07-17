View the full image У Кривому Розі загадково зникла безвісти 15-річна дівчина. ФОТО

12 липня 2017 року дівчинка пішла з дому у м. Кривий Ріг і з того часу рідні її не бачили. У Дніпропетровській області зникла 15-річна Діана Сімонова.

Прикмети дитини: виглядає на 15-16 років, 160-165 см на зріст, худорлява, блакитні очі, довге світло-русяве волосся. Одяг: сині джинсові шорти, рубашка в чорно-сіру клітинку, чорні гумові капці.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ