У Кривому Розі загадково зникла безвісти 15-річна дівчина. ФОТО
У Кривому Розі загадково зникла безвісти 15-річна дівчина. ФОТО
У Дніпропетровській області зникла 15-річна Діана Сімонова.
12 липня 2017 року дівчинка пішла з дому у м. Кривий Ріг і з того часу рідні її не бачили.
Прикмети дитини:
виглядає на 15-16 років, 160-165 см на зріст, худорлява, блакитні очі, довге світло-русяве волосся.
Одяг:
сині джинсові шорти, рубашка в чорно-сіру клітинку, чорні гумові капці.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ