У Кривому Розі загадково зникла безвісти 15-річна дівчина. ФОТО

У Кривому Розі загадково зникла безвісти 15-річна дівчина. ФОТО

17:30 17.07.2017
У Дніпропетровській області зникла 15-річна Діана Сімонова.

12 липня 2017 року дівчинка пішла з дому у м. Кривий Ріг і з того часу рідні її не бачили.

Прикмети дитини: 
виглядає на 15-16 років, 160-165 см на зріст, худорлява, блакитні очі, довге світло-русяве волосся.
Одяг: 
сині джинсові шорти, рубашка в чорно-сіру клітинку, чорні гумові капці.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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