Мотоцикліст постраждав під час ДТП у Полтавській області. ФОТО

Мотоцикліст постраждав під час ДТП у Полтавській області. ФОТО

15:00 17.07.2017
  • Мотоцикліст постраждав під час ДТП у Полтавській області. ФОТО
  • Мотоцикліст постраждав під час ДТП у Полтавській області. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася на 29 км. автодороги «Полтава-Олександрія».

На цьому відрізку автодороги спочатку зіткнулися попутні автомобілі «Мерседес Бенц», яким керував 60-річний мешканець м. Одеси, та ВАЗ-2111, під керуванням 52-річниого мешканця Дніпропетровщини. Автомобілі рухалися в напрямку м. Олександрії.

Після удару, некерований легковик зіткнувся із зустрічним мотоциклом «Харлей Девідсон».

Унаслідок автомобільної аварії, 45-річний водій мотоциклу, мешканець Кременчука, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення центральної районної лікарні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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