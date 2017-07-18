На Донеччині трактор підірвався на міні, двоє людей постраждали. ФОТО

Наразі відомо про двох постраждалих. Повні обставини з’ясовуються.

На місце було направлено слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції, кінологів, вибухотехніків, ДСНС та швидку допомогу.

Поки відомо, що трактор наїхав колесом на міну в полі за 1,5 кілометри від житлових будинків на виїзді з селища Гнутового.

Техніка вигоріла вщент.

Тракторист-водій отримав осколкові та ожогові поранення, ще у одного пасажира 1994 року народження попередньо констатовано контузію і шок. Обидва доставлені з місця події до лікарні.

Факт кваліфіковано за ч.1 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

З початку року на Донеччині зафіксовано 3 випадки, коли трактор натрапляв на вибуховий пристрій, внаслідок чого постраждали 4 людини.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області