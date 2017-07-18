На Донеччині трактор підірвався на міні, двоє людей постраждали. ФОТО
На Донеччині трактор підірвався на міні, двоє людей постраждали. ФОТО
Наразі відомо про двох постраждалих. Повні обставини з’ясовуються.
На місце було направлено слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції, кінологів, вибухотехніків, ДСНС та швидку допомогу.
Поки відомо, що трактор наїхав колесом на міну в полі за 1,5 кілометри від житлових будинків на виїзді з селища Гнутового.
Техніка вигоріла вщент.
Тракторист-водій отримав осколкові та ожогові поранення, ще у одного пасажира 1994 року народження попередньо констатовано контузію і шок. Обидва доставлені з місця події до лікарні.
Факт кваліфіковано за ч.1 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.
З початку року на Донеччині зафіксовано 3 випадки, коли трактор натрапляв на вибуховий пристрій, внаслідок чого постраждали 4 людини.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області