На Донеччині трактор підірвався на міні, двоє людей постраждали. ФОТО

На Донеччині трактор підірвався на міні, двоє людей постраждали. ФОТО

07:29 18.07.2017
  • На Донеччині трактор підірвався на міні, двоє людей постраждали. ФОТО
  • На Донеччині трактор підірвався на міні, двоє людей постраждали. ФОТО
  • На Донеччині трактор підірвався на міні, двоє людей постраждали. ФОТО

Наразі відомо про двох постраждалих. Повні обставини з’ясовуються.

На місце було направлено слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції, кінологів, вибухотехніків, ДСНС та швидку допомогу.

Поки відомо, що трактор наїхав колесом на міну в полі за 1,5 кілометри від житлових будинків на виїзді з селища Гнутового.

Техніка вигоріла вщент.

Тракторист-водій отримав осколкові та ожогові поранення, ще у одного пасажира 1994 року народження попередньо констатовано контузію і шок. Обидва доставлені з місця події до лікарні.

Факт кваліфіковано за ч.1 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

З початку року на Донеччині зафіксовано 3 випадки, коли трактор натрапляв на вибуховий пристрій, внаслідок чого постраждали 4 людини.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.