Трагедія на Прикарпатті. Чоловік хизувався гранатою і пролунав вибух. ФОТО

У чергову частину Тисменицького відділу поліції надійшло повідомлення від сільського голови с. Верхній Угринів Тисменицького району, про те, що в населеному пункті в одному із житлових будинків пролунав вибух.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група для з'ясування всіх обставин. В ході першочергових слідчих дій правоохоронцями було встановлено, що напередодні до 46-річного місцевого жителя прийшов на гостину 47-річний односельчанин.

Під час розпиття спиртних напоїв, господар будинку дістав предмет схожий на вибуховий пристрій- ручну гранату Ф-1 та почав демонструвати потерпілому. Під час цього відбувся вибух, в результаті, чого гість отримав осколкові порання, від яких помер на місці події.

Перебуваючи в шоковому стані, власник будинку відтянув тіло загиблого на огородню ділянку та прикрив тіло травою, після чого сам повідомив сільського голову про трагедію.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про оголошення підозри у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу- тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області