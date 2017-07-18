П’ятеро людей постраждали під час ДТП у Кривому Розі. ФОТО

П’ятеро людей постраждали під час ДТП у Кривому Розі. ФОТО

09:00 18.07.2017
  • П’ятеро людей постраждали під час ДТП у Кривому Розі. ФОТО
  • П’ятеро людей постраждали під час ДТП у Кривому Розі. ФОТО
  • П’ятеро людей постраждали під час ДТП у Кривому Розі. ФОТО

Поліція з’ясовує обставини ДТП, що сталася близько о сьомої годині ранку у Кривому Розі.

Внаслідок аварії п’ять людей з чисельними травмами госпіталізовані до лікарень міста.

Дорожньо-транспортна пригода сталася по дорозі до Центрального гірничо-збагачувального комбінату. 54-річний водій автомобіля NISSAN QASHQAI рухався зі сторони вул. С. Колачевського в напрямку вул. Квіткової, за попередніми даними не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на перешкоду - електричну опору.

Внаслідок ДТП водій автомобіля та чотири пасажири отримали тілесні ушкодження.

Розпочато розслідування, призначено проведення ряду експертиз, за висновками яких буде встановлена причина автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.