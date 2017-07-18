На Київщині легковик під керуванням жінки влетів в автобус, є жертви. ФОТО

На 70 км. автодороги Київ-Одеса, поблизу с. Гребінки Васильківського району, автомобіль «Opel», здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовим автобусом «Одеса-Київ».

Від отриманих тілесних ушкоджень 31-річна жінка-водій «Opel», жителька смт Глеваха, померла на місці події.

7 пасажирів рейсового автобусу отримали незначні тілесні ушкодження. На місці їм було надано медичну допомогу. Всі громадяни відмовилися від госпіталізації.

На місці полії працює слідчо-оперативна група поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області