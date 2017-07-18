На Харківщині пожежні вирізали тіло загиблого водія із розбитої машини. ФОТО

До чергової частини Головного управління ДСНС у Харківській області надійшло повідомлення про те, на 542 кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський, поблизу міста Чугуїв Харківської області сталася дорожньо-транспортна пригода.

Водій легкового автомобілю Chevrolet Aveo не впорався з керуванням, злетів з траси та перекинувся. Внаслідок ДТП на місці загинув водій автівки (чоловік 1970 р.н.) та постраждала пасажирка 1961 р.н. Постраждалу жінку бригадою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до лікарні.

На місце події виїжджало відділення служби порятунку. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць та іншого спеціального інструменту вирізали з понівеченої автівки тіло загиблого.

Обставини події наразі встановлюються правоохоронними органами.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області