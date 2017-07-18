ДТП на Житомирщині: пожежні деблокували пораненого водія, пасажир загинув. ФОТО

О 07:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що терміново необхідна допомога рятувальників у дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася на 122 км автодороги Київ-Ковель, поблизу с. Йосипівка Малинського району.

Вже на місці пригоди стало відомо, що легковий автомобіль «Opel Vivaro» зіткнувся з вантажівкою. Пасажир першого транспортного засобу загинув на місці пригоди, а водія затисло металевими конструкціями. Водій вантажівки не постраждав.

Рятувальники за допомогою бензорізу розрізали конструкції автівки, деблокували травмованого водія та передали медикам. В подальшому його госпіталізували до травматологічного відділення Малинської центральної районної лікарні з травмами різного ступеню важкості.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалося 4 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежної техніки.

О 08:50 чергове відділення повернулося у розташування частини.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області