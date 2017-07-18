Під час ДТП на Закарпатті загинула молода жінка, - ДСНС. ФОТО

Під час ДТП на Закарпатті загинула молода жінка, - ДСНС. ФОТО

20:30 18.07.2017
  • Під час ДТП на Закарпатті загинула молода жінка, - ДСНС. ФОТО
  • Під час ДТП на Закарпатті загинула молода жінка, - ДСНС. ФОТО
  • Під час ДТП на Закарпатті загинула молода жінка, - ДСНС. ФОТО

Об 11:12 в оперативно-рятувальну службу поступило повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 725 км автошляху Київ-Чоп у Воловецькому районі.

За попередніми даними, водій автомобіля Peugeot, 24-ох річний мешканець м. Золочів Львівської області, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з відбійником.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди, пасажирка транспортного засобу, 1993 р.н., також мешканка м. Золочів, загинула на місці.

Для деблокування водія та ще двох пасажирів з  транспортного засобу до місця було направлено рятувальників державного пожежно-рятувального поста с. Нижні Ворота та 11-ої державної пожежно-рятувальної частини смт Воловець у складі двох одиниць техніки та 8 чоловік особового складу.

Водій транспортного засобу та ще двоє пасажирів не постраждали, й від подальшої госпіталізації відмовилися.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Закарпатській області

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