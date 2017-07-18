На Кивїщині пожежні дістали з води автомобіль та тіло його власника. ФОТО

На Кивїщині пожежні дістали з води автомобіль та тіло його власника. ФОТО

13:22 18.07.2017
  • На Кивїщині пожежні дістали з води автомобіль та тіло його власника. ФОТО
  • На Кивїщині пожежні дістали з води автомобіль та тіло його власника. ФОТО

До оперативно-диспетчерської служби Володарського району надійшло повідомлення, що в селі Логвин на річці Рось затонув автомобіль в середині якої знаходилась людина.

На місце виклику було направлено одне відділення 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища міського типу Володарка автомобіль підвищеної прохідності, який оснащений лебідкою та 5 чоловік особового складу караулу.

Прибувши, розвідкою встановлено, що автомобіль Таврія, який був який був залишений власником на березі почав рухатись до води. При спробі його зупинити загинув і сам власник авто.

За допомогою аквалангіста-аматора було знайдено труп чоловіка і проведено діставання автомобіля Таврія.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

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