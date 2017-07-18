На Черкащині зіткнулись вантажівка та лісовоз, є поранені. ФОТО

На Черкащині зіткнулись вантажівка та лісовоз, є поранені. ФОТО

13:42 18.07.2017
  • На Черкащині зіткнулись вантажівка та лісовоз, є поранені. ФОТО
  • На Черкащині зіткнулись вантажівка та лісовоз, є поранені. ФОТО
  • На Черкащині зіткнулись вантажівка та лісовоз, є поранені. ФОТО
  • На Черкащині зіткнулись вантажівка та лісовоз, є поранені. ФОТО

На 178 кілометрі автодороги «Київ-Знамянка», коло села Орловець, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля «Мерседес» та позашляхового лісовозу «Зіл-131».

Автомобіль Мерседес, що рухався у попутньому напрямку, зіткнувся із завантаженим колодами причепом вантажівки, який від удару перекинувся.

На місце події працювали співробітники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Аби запобігти пожежі, рятувальники провели роботи по відключенню акумуляторної батареї пошкодженого автомобіля та змили з дороги пальне.

Внаслідок пригоди пасажир автомобіля «Мерседес» отримав травми та був госпіталізований в Городищенську центральну районну лікарню.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області

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