Поліція з'ясовує обставини смертельної ДТП у Закарпатській області. ФОТО

Поліція з'ясовує обставини смертельної ДТП у Закарпатській області. ФОТО

14:22 18.07.2017
  • Поліція з'ясовує обставини смертельної ДТП у Закарпатській області. ФОТО
  • Поліція з'ясовує обставини смертельної ДТП у Закарпатській області. ФОТО

Співробітники Воловецького відділення поліції встановлюють обставини автомобільної аварії в селі Підполоззя, в результаті якої загинула жінка.

На службу «102» надійшло повідомлення про автомобільну аварію з потерпілим на трасі «Київ-Чоп». Співробітники Воловецького відділення поліції виїхали на місце події та встановили, що «Peugeot 3008» рухався зі сторони Ужгорода до Львова, водій не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник. На момент ДТП в машині знаходилося троє осіб, одна із пасажирок загинула.

Водій освідчений, він був тверезий. Автомобіль дотавлено на спецмайданчик. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ, тобто порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людини.

Співробітники Воловецького відділення поліції встановлюють обставини цієї автомобільної аварії.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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