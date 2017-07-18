На Рівненщині під час ДТП загинув водій трактора. ФОТО

Чоловік на тракторі їхав по ґрунтовій дорозі села Межиріч.

54-річний мешканець Острога трактором «Jinma» у причепі віз пісок. Спускаючись польовою дорогою, не впорався з керуванням та перекинувся. Водій отримав травми несумісні з життям. Його тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи.

Транспортний засіб помістили на стоянку Острозького відділу поліції

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області