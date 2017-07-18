Мікроавтобус насмерть збив велосипедиста у Вінницькій області. ФОТО

Мікроавтобус насмерть збив велосипедиста у Вінницькій області. ФОТО

15:42 18.07.2017
  • Мікроавтобус насмерть збив велосипедиста у Вінницькій області. ФОТО
  • Мікроавтобус насмерть збив велосипедиста у Вінницькій області. ФОТО
  • Мікроавтобус насмерть збив велосипедиста у Вінницькій області. ФОТО
  • Мікроавтобус насмерть збив велосипедиста у Вінницькій області. ФОТО

18 липня у Літинському районі водій мікроавтобуса «Nissan» вчинив наїзд на велосипедиста. Від отриманих тілесних ушкоджень 41-річний потерпілий загинув на місці події.

Аварія сталась вночі неподалік села Громадське Літинського району.

50-річний житель Тернополя, рухаючись у напрямку м. Вінниці на мікроавтобусі «Nissan Primastar», вчинив наїзд на велосипедиста.

Потерпілий – 41-річний житель с. Літинські Хутори, від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди.

За словами водія «Nissan», він пізно у світлі фар помітив велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку. Уникнути наїзду не вдалося.

Водій автомобіля був тверезий.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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