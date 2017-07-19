View the full image У Вінниці при загадкових обставинах зникла літня жінка. ФОТО

Вінницька поліція розшукує безвісти зниклу 57-річну Карпенко Євгенію Григорівну.

10 червня 2017 року жінка пішла з дому та до теперішнього часу місце її знаходження невідоме.

Прикмети зниклої: на вигляд 55-60 років, зріст 160 см, худорлявої статури, волосся сиве пряме, брови рідкі дугоподібні, ніс прямий, губи тонкі.

Жінка хворіє на розлади пам’яті.

Була одягнена в фіолетову кофту, чорні спортивні штани та гумові капці.

Поліція звертається до всіх небайдужих громадян, які бачили жінку та можуть допомогти у її розшуку, повідомити до Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області або за телефоном: (0432) 59-33-29 чи на спецлінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області