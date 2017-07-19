На Рівненщині рятувальники деблокували водія із розбитої машини. ФОТО

На Рівненщині рятувальники деблокували водія із розбитої машини. ФОТО

05:00 19.07.2017
  • На Рівненщині рятувальники деблокували водія із розбитої машини. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники деблокували водія із розбитої машини. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники деблокували водія із розбитої машини. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники деблокували водія із розбитої машини. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники деблокували водія із розбитої машини. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники деблокували водія із розбитої машини. ФОТО

До Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення, що на автодорозі Городище – Рівне - Старокостянтинів неподалік села Малушка Березнівського району сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

На місце ДТП було негайно направлено чергове відділення рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни у кількості 4 чоловік на пожежному автомобілі.

По прибуттю працівники ДСНС з’ясували, що внаслідок ДТП в деформованому автомобілі «Audi» затиснуло водія. Неподалік знаходився перевернутий на дах ще один легковик «Renault Megane», в якому людей вже не було.

Щоб звільнити травмованого чоловіка з понівеченого «Audi» рятувальники застосували ручний пневмоінструмент.

Обережно деблокувавши водія, працівники ДСНС вклали його на ноші та перенесли до автомобіля швидкої медичної допомоги, на якому травмованого було доставлено в Сарненську центральну районну лікарню. Після цього рятувальники щоб запобігти можливому вибуху газу перекрили в автомобілі «Audi» подачу газобалонної суміші.

Впродовж рятувальної операції співробітники поліції організували безпечний проїзд автотранспорту даною ділянкою дороги.

Наразі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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