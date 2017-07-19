На Миколаївщині мотоцикліст розбився сам та вбив велосипедистку. ФОТО

У м. Новий Буг, водій мотоциклу «Honda Black Bird» рухаючись по вул. Харчука в районі перехрестя з вул. Героїв Небесної сотні, за попередніми даними, не вибрав безпечну швидкість руху та допустив зіткнення з жінкою-велосипедистом, яка рухалась у зустрічному напрямку та виконувала поворот.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 63-річна жінка-велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці пригоди. 29-річний мотоцикліст із тілесними ушкодженнями був доставлений до Новобузькой центральної районної лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області