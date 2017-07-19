На Рівненщині молодий чоловік загинув під час вибуху гранати. ФОТО

Близько опівночі в багатоквартирному будинку міста Сарни пролунав вибух.

Від отриманих травм загинув 20-річний сарненчанин. Поліцейські встановлюють обставини трагедії.



Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що вибух стався в одній із кімнат квартири. Відомо, що загиблий проживав із батьками та був умовно засуджений за скоєння шахрайств. Крім того він перебував під цілодобовим домашнім арештом за вчинення грабежу.

Чоловік та жінка, які під час вибуху перебували в іншій кімнаті не постраждали.

Вибухотехнічна служба ГУНП в Рівненській області, яка прибула на місце події встановила, що в руках у молодика вибухнула граната «РГД-5».

Слідство розглядає версію самогубства.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області