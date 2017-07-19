На Донеччині згорів малоквартирний будинок, є постраждалі. ФОТО

19 липня о 04:06 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку по вул. Географічній у м. Красногорівка Донецької області. За вказаною адресою виїхали рятувальники 7-го Державного пожежно-рятувального загону.

По прибуттю вогнеборці з’ясували, що пожежа відбувається в одноповерховому 18-квартирному будинку, вогнем охоплена покрівля по всій площі 300 кв. м. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили постраждалого чоловіка, 1947 року народження. Постраждалого було госпіталізовано до Курахівської міської лікарні з діагнозом – опіки тіла І-ІІІ ступенів, стан середньої важкості.

Пожежа локалізована на площі 480 кв. м о 05:42 та остаточно ліквідована о 06:29.

Причина займання встановлюється фахівцями.

На гасіння пожежі залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області